Защитник «Реала» Менди выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра
Мадридский «Реал» сообщил о повреждении французского защитника Ферлана Менди.
После медицинского обследования у 30-летнего игрока диагностировано мышечное повреждение бицепса бедра правой ноги. Сроки возвращения в строй не называются.
Менди получил травму в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0). Он отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Фран Гарсию.
В заявлении клуба говорится: «После обследования нашего игрока Ферлана Менди медицинской службой «Реала» ему диагностировано мышечное повреждение бицепса бедра правой ноги. Сроки восстановления будут зависеть от хода восстановления».
В текущем сезоне француз принял участие в пяти матчах.
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|+/-
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|
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|31
|1
|6
|95-36
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|
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|38
|27
|5
|6
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|86
|
3
|Вильярреал
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|22
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|10
|72-46
|72
|
4
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|21
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|11
|62-44
|69
|
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|15
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|59-48
|60
|
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|50
|
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|
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|13
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|
11
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|43-55
|46
|
12
|Атлетик
|38
|13
|6
|19
|43-58
|45
|
13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|
19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39-55
|41
|
20
|Овьедо
|38
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|11
|21
|26-60
|29
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37 тур
38 тур
|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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