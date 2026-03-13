Защитник «Реала» Менди выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра

Мадридский «Реал» сообщил о повреждении французского защитника Ферлана Менди.

После медицинского обследования у 30-летнего игрока диагностировано мышечное повреждение бицепса бедра правой ноги. Сроки возвращения в строй не называются.

Менди получил травму в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0). Он отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Фран Гарсию.

В заявлении клуба говорится: «После обследования нашего игрока Ферлана Менди медицинской службой «Реала» ему диагностировано мышечное повреждение бицепса бедра правой ноги. Сроки восстановления будут зависеть от хода восстановления».

В текущем сезоне француз принял участие в пяти матчах.

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