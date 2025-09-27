Карвахаль жестко отреагировал на разгромное поражение «Реала» от «Атлетико»: «Мы обделались»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль жестко прокомментировал крупное поражение от «Атлетико» (2:5) в 7-м туре ла лиги.

«Мы обделались, сейчас нас вряд ли можно утешить словами. Но уже завтра с восходом солнца мы будем усердно работать. Пускай это поражение и ранит нас, оно может пойти нам на пользу. Мы должны переварить его, чтобы набраться храбрости», — цитирует Карвахаля Marca.

«Реал» (18 очков) впервые потерял очки в текущем сезоне и продолжает лидировать в ла лиге, но «Барселона» (16) может обойти мадридцев в случае победы над «Реал Сосьедад» в 7-м туре.