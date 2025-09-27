Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

27 сентября, 23:05

Карвахаль жестко отреагировал на разгромное поражение «Реала» от «Атлетико»: «Мы обделались»

Руслан Минаев

Защитник «Реала» Дани Карвахаль жестко прокомментировал крупное поражение от «Атлетико» (2:5) в 7-м туре ла лиги.

«Мы обделались, сейчас нас вряд ли можно утешить словами. Но уже завтра с восходом солнца мы будем усердно работать. Пускай это поражение и ранит нас, оно может пойти нам на пользу. Мы должны переварить его, чтобы набраться храбрости», — цитирует Карвахаля Marca.

&laquo;Атлетико&raquo; разгромил &laquo;Реал&raquo; (5:2) в&nbsp;матче 7-го тура ла&nbsp;лиги 27&nbsp;сентября 2025.Проблемный «Атлетико» разорвал «Реал» в дерби и забил пять раз! Серлот с Альваресом затмили Мбаппе

«Реал» (18 очков) впервые потерял очки в текущем сезоне и продолжает лидировать в ла лиге, но «Барселона» (16) может обойти мадридцев в случае победы над «Реал Сосьедад» в 7-м туре.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниэль Карвахаль
ФК Атлетико
ФК Реал
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • хурма(сельдерей)

    выздоровления

    28.09.2025

    • «Мальорка» обыграла «Алавес» и одержала первую победу в сезоне

    «Вильярреал» обыграл «Атлетик» и одержал третью победу подряд в ла лиге
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 - : -
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 - : -
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 - : -
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 - : -
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 - : -
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости