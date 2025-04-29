Футбол
29 апреля, 17:50

Рюдигер обратился к болельщикам после перенесенной операции: «Скоро увидимся»

Алина Савинова

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своем состоянии после операции в связи с частичным разрывом внешнего мениска левой ноги.

32-летний футболист долгое время играл с повреждением. В последний раз он выходил на поле 26 апреля в матче против «Барселоны» (2:3) в финале Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что немец пропустит от 6 до 8 недель после операции.

«Теперь я наконец-то снова не чувствую боли, и операция прошла успешно. Спасибо команде врачей. Хочу как можно скорее вернуться к игре, ведь впереди два больших турнира: Лига наций и клубный чемпионат мира, но сейчас мне нужно идти от недели к неделе, а там посмотрим. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Скоро увидимся — и берегите себя», — написал Рюдигер в своих соцсетях.

Футболисту также грозит 12-матчевая дисквалификация за агрессивное поведение в финале Кубка Испании.

Всего в нынешнем сезоне защитник «Реала» провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и результативной передачей.

    Защитник «Реала» Менди выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мышцы бедра. Игрок травмировался в класико
