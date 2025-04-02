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2 апреля, 13:49

Рюдигер — о матче с «Реал Сосьедад»: «Было несколько камбэков, а затем и мой гол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал выход «Реала» в финал Кубка Испании. В ответном матче полуфинала команда сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (4:4, первая игра — 1:0).

«Я очень рад, потому что матч был очень сложным. Было несколько камбэков, а затем и мой гол. Я счастлив. «Реал Сосьедад» провел хороший матч, поэтому я говорю, что [играть против них] всегда тяжело. Но мы «Реал Мадрид», и это самое главное. Всегда идем до конца. Этот сезон очень трудный, но мы снова в финале. И мы собираемся победить!» — приводит слова Рюдигера AS.

Антонио Рюдигер после гола &laquo;Реал Сосьедад&raquo;.«Реал» вышел в финал после безумных 4:4, клуб третьей лиги выбил «Байер», «Арсенал» дождался возвращения Сака

Мадридская команда вышла в финал Кубка Испании и сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).

Источник: AS
Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
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Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
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Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
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Мальорка

 24 2 1
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