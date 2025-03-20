Рюдигер: «Я не собираюсь уходить из «Реала» в ближайшее время»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер ответил на вопрос о своем будущем.

«В футболе никогда не знаешь, но там, где я нахожусь сейчас [в «Реале»], я очень, очень счастлив. Я не собираюсь уходить в ближайшее время. Вот и все», — приводит слова Рюдигера

Madrid Xtra.

Немецкий футболист играет за «Реал» с лета 2022 года. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 41 матч во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.