Алаба выбыл на 2-3 недели из-за травмы бедра

Защитник «Реала» Давид Алаба снова выбыл из строя. Пресс-служба мадридцев сообщила, что австриец получил травму приводящей мышцы бедра.

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, защитник будет недоступен в течение 2-3 недель.

В январе Алаба приступил к тренировкам после затяжной травмы, в результате которой он не играл с декабря 2023-го. После восстановления он провел 4 матча.