Защитник «Реала» Алаба рассказал о своих отношениях с одноклубниками

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал, с кем лучше всего общается в мадридском клубе.

«У меня хорошие отношения со всеми в «Реале», особенно с Кроосом и Рюдигером. Также я много общаюсь с Азаром и Бензема вне поля. И Лука Модрич стал мне как старший брат», — цитирует Алабу GQ Germany.

Футболист играет в «Реале» с мая 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.