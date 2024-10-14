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Защитник «Реала» Алаба может завершить карьеру из-за осложнения после травмы

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Давид Алаба.
Фото Global Look Press

Защитник «Реала» Давид Алаба может завершить карьеру из-за истончения суставного хряща, сообщает A Bola.

По данным источника, 32-летний австрийский футболист испытывает болевые ощущения после возвращения к индивидуальным тренировкам. Существует вероятность, что осложнение после травмы может сказаться на его дальнейших выступлениях в профессиональном футболе.

Защитник получил травму в декабре 2023 года в матче «Реала» с «Вильярреалом» (4:1). У Алабы был диагностирован разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Давид Алаба
Футбол
ФК Реал
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2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
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