Защитник «Реал Сосьедад» ле Норман в ближайшие дни перейдет в «Атлетико»

Защитник сборной Испании и «Реал Сосьедад» Рубен ле Норман в ближайшее время станет игроком «Атлетико», сообщает пресс-служба мадридцев.

Клубы согласовали трансфер футболиста и через несколько дней официально объявят о его переходе.

В прошлом сезоне защитник провел 43 матча во всех турнирах, забив два гола. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.