Мингеса об уходе из «Барселоны»: «Если ты не нравишься тренеру, сложно снова начать играть»

Защитник Оскар Мингеса высказался об уходе из «Барселоны».

«Если ты не нравишься тренеру, сложно снова начать играть. Решение было очевидным, когда мне сказали, что я должен уйти, потому что иначе практически не буду играть. Я всегда хотел добиться успеха в «Барсе», но у меня не было никаких проблем, когда я уходил. Теперь я не думаю о возвращении», — приводит слова Мингеса Mundo Deportivo.

2 августа 23-летний защитник перешел в «Сельту». Он заключил с новым клубом контракт до 2026 года. Каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.