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Защитник Матиас Оливера продлил контракт с «Хетафе»

16:30
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Защитник Матиас Оливера 27 августа продлил контракт с «Хетафе». Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, информирует сайт клуба.

23-летний уругваец перешел в «Хетафе» из «Альбасете» в 2019 году. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Испании 31 матч, в которых заработал 6 желтых карточек.

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Иван Шитик все материалы автора

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