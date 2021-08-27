Защитник Матиас Оливера продлил контракт с «Хетафе»

Защитник Матиас Оливера 27 августа продлил контракт с «Хетафе». Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, информирует сайт клуба.

23-летний уругваец перешел в «Хетафе» из «Альбасете» в 2019 году. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Испании 31 матч, в которых заработал 6 желтых карточек.