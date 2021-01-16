Защитник «Манчестер Сити» Гарсия не перейдет в «Барселону» в январе
15:19
Кандидаты на пост президента «Барселоны» отказались от идеи подписания защитника Эрика Гарсии из «Манчестер Сити», сообщает AS.
«Барселона» договорилась с 19-летним футболистом об условиях личного контракта, но все три кандидата на пост президента клуба заблокировали трансфер. Один из них, Жоан Лапорта, дал комментарий: «Мы не можем давать принимать такие решения правлению. Одно дело, если у футболиста заканчивается контракт, но сейчас же нам пришлось бы заплатить за трансфер и зарплату игрока».
Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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