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Защитник «Манчестер Сити» Гарсия не перейдет в «Барселону» в январе

15:19
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Кандидаты на пост президента «Барселоны» отказались от идеи подписания защитника Эрика Гарсии из «Манчестер Сити», сообщает AS.

«Барселона» договорилась с 19-летним футболистом об условиях личного контракта, но все три кандидата на пост президента клуба заблокировали трансфер. Один из них, Жоан Лапорта, дал комментарий: «Мы не можем давать принимать такие решения правлению. Одно дело, если у футболиста заканчивается контракт, но сейчас же нам пришлось бы заплатить за трансфер и зарплату игрока».

Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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