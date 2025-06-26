Футбол
26 июня, 19:51

Защитник «Лас-Пальмаса» Рамос погиб в ДТП в возрасте 23 лет

Руслан Минаев

Защитник «Лас-Пальмаса» Себен Рамос скончался от полученных травм в результате ДТП, сообщила пресс-служба клуба. Футболисту было 23 года.

Инцидент произошел 9 июня в муниципалитете Арукас, расположенном на Канарских островах.

«От имени всего клуба мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, товарищам по команде», — говорится в сообщении клуба.

Рамос играл за третью команду «Лас-Пальмаса», в которую перешел в 2024 году. Ранее он выступал за «Сан-Исидро», «Хиа», «Акодетти», «Уэску», «Сан-Фернандо», «Бесерриль» и «Ла Аталайю».

ФК Лас-Пальмас
Онопко: «Очень приятно, что Фернандо Алонсо знает и помнит меня как футболиста»

«Атлетик» сделал заявление после встречи с ла лигой на тему трансфера Уильямса в «Барселону»
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2
 Реал 7 6 0 1 16-8 18
3
 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
8
 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9
 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
12
 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
13
 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14
 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18
 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19
 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20
 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 - : -
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 - : -
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 - : -
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 8
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
П
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 4
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
И К Ж
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 5 1 2
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

