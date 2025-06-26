Защитник «Лас-Пальмаса» Рамос погиб в ДТП в возрасте 23 лет

Защитник «Лас-Пальмаса» Себен Рамос скончался от полученных травм в результате ДТП, сообщила пресс-служба клуба. Футболисту было 23 года.

Инцидент произошел 9 июня в муниципалитете Арукас, расположенном на Канарских островах.

«От имени всего клуба мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, товарищам по команде», — говорится в сообщении клуба.

Рамос играл за третью команду «Лас-Пальмаса», в которую перешел в 2024 году. Ранее он выступал за «Сан-Исидро», «Хиа», «Акодетти», «Уэску», «Сан-Фернандо», «Бесерриль» и «Ла Аталайю».