Защитник «Хетафе» Кико Фемения: «Мы отлично отработали в обороне и забили «Реалу», когда появился шанс

Защитник «Хетафе» Кико Фемения прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании.

«Сюда приезжать всегда очень тяжело. Мы должны поздравить команду: мы отлично отработали в обороне и забили, когда появился шанс. Могли даже забить еще больше в контратаках», — цитирует 35-летнего испанца PA.

«Хетафе» (32 очка после 26 матчей) после победы над «Реалом» поднялся с 14-го на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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