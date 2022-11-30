Защитник «Челси» Кукурелья: «Я был бы рад в будущем снова оказаться в «Барселоне»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о возможном возвращении в «Барселону».

Ранее футболист получил приз «лучшего каталонского игрока года».

«Я был бы рад в будущем снова оказаться в «Барселоне», это было бы приятно. Мне пришлось пройти тяжелый путь, чтобы получить награду. Я никогда не сдавался и продолжал работать», — цитирует Кукурелью Radio Catalonia.

В текущем сезоне 24-летний защитник принял участие в составе «Челси» в 18 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Отметим, что Кукурелья находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год, но за основную команду провел лишь одну игру.