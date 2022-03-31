Рюдигер близок к переходу в «Барселону». Агент игрока встречался с руководством клуба

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Барселону», об этом сообщает Sky Sports. По данным источника агент и сводный брат игрока Сар Сенези встретился со спортивным директором «блаугранас» Матеу Алемани и его заместителей Йорди Кройфом в одном из ресторанов Барселоны.

Сообщается, что встреча длилась три часа, в течение которых они обсуждали возможный переход Рюдигера летом этого года.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.