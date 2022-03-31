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Сегодня, 15:43

Рюдигер близок к переходу в «Барселону». Агент игрока встречался с руководством клуба

Переговоры длились в течение 3 часов
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Барселону», об этом сообщает Sky Sports. По данным источника агент и сводный брат игрока Сар Сенези встретился со спортивным директором «блаугранас» Матеу Алемани и его заместителей Йорди Кройфом в одном из ресторанов Барселоны.

Сообщается, что встреча длилась три часа, в течение которых они обсуждали возможный переход Рюдигера летом этого года.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12578782/antonio-rudiger-chelsea-defenders-agent-meets-with-barcelona-over-potential-summer-move
Антонио Рюдигер
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3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
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 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
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 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
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Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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