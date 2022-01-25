Защитник «Базеля» перешел в «Валенсию»

Защитник «Базеля» Эрай Джемерт перешел в стан «Валенсии», сообщает сайт испанской команды.

Футболист подписал контракт до лета 2026 года, однако финансовые подробности сделки не разглашаются.

? Primeras declaraciones de Eray C?mert como nuevo jugador del @valenciacf



? «Soy un jugador agresivo y que siempre quiere ganar»#BenvingutC?mert#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) January 25, 2022

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 19 матчей за «Базель», отличившись одним голом.

В активе защитника числятся 7 матчей в составе сборной Швейцарии.