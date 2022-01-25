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Сегодня, 16:00

Защитник «Базеля» перешел в «Валенсию»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Базеля» Эрай Джемерт перешел в стан «Валенсии», сообщает сайт испанской команды.

Футболист подписал контракт до лета 2026 года, однако финансовые подробности сделки не разглашаются.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 19 матчей за «Базель», отличившись одним голом.

В активе защитника числятся 7 матчей в составе сборной Швейцарии.

ФК Базель
ФК Валенсия
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Валенсия – Севилья
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Хетафе – Гранада
 4 : 2
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