Защитник «Баварии» Дэвис — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис близок к продолжению карьеры в «Реале», сообщает Sky Sport.

Сообщается, что руководство «королевского» клуба обозначило подписание канадского игрока приоритетом на летнее трансферное окно.

22-летний канадец играет за «Баварию» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.