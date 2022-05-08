Альба: «Барселона» должна выиграть чемпионат Испании в следующем сезоне»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о целях каталонцев в следующем сезоне чемпионата Испании.
«Мы должны выиграть ла лигу в следующем сезоне. У клуба для этого есть все: команда и персонал. Играя так, как сейчас, мы можем конкурировать с «Реалом». Но выигрывает чемпионат самая стабильная команда. И «Реал» заслужил титул в этом году. Мы прибавили, но было слишком поздно», – цитирует Альбу Marca.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками после 35 матчей. Подопечные Хави обеспечили себе выступление в Лиге чемпионов на следующем сезоне.
«Реал», который досрочно стал чемпионом Испании, 8 мая сыграет с «Атлетико».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Барселона
|35
|20
|9
|6
|65-35
|69
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|35
|17
|7
|11
|57-40
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Атлетик
|35
|13
|13
|9
|41-34
|52
|
8
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|35
|10
|14
|11
|45-49
|44
|
11
|Сельта
|35
|11
|10
|14
|41-38
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
|7
|7
|21
|28-60
|28
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|2 : 1
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|2 : 6
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|0 : 0
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|3 : 0
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|4 : 0
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|1 : 2
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9