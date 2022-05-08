Альба: «Барселона» должна выиграть чемпионат Испании в следующем сезоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о целях каталонцев в следующем сезоне чемпионата Испании.

«Мы должны выиграть ла лигу в следующем сезоне. У клуба для этого есть все: команда и персонал. Играя так, как сейчас, мы можем конкурировать с «Реалом». Но выигрывает чемпионат самая стабильная команда. И «Реал» заслужил титул в этом году. Мы прибавили, но было слишком поздно», – цитирует Альбу Marca.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками после 35 матчей. Подопечные Хави обеспечили себе выступление в Лиге чемпионов на следующем сезоне.

«Реал», который досрочно стал чемпионом Испании, 8 мая сыграет с «Атлетико».