Канселу выиграл титулы в четырех из пяти ведущих европейских лиг
«Барселона» победила «Реал» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно выиграла Ла лигу в сезоне-2025/26.
31-летний португалец вместе с «Манчестер Сити» стал трехкратным чемпионом Англии (в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23), чемпионом Италии в составе «Ювентуса» (2018/19), чемпионом Германии вместе с «Баварией» (2022/23) и чемпионом Испании в составе «Барселоны» (2025/26). Также на его счету победа в чемпионате Португалии вместе с «Бенфикой» (2013/14).
Канселу играет за «Барселону» на правах аренды из «Аль-Хиляля». Он перешел в испанскую команду в январе 2026 года, его арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
В сезоне-2025/26 в 20 матчах за испанцев защитник забил один гол и сделал две результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1
Судейство