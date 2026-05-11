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11 мая, 05:57

Канселу выиграл титулы в четырех из пяти ведущих европейских лиг

Павел Лопатко

«Барселона» победила «Реал» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно выиграла Ла лигу в сезоне-2025/26.

31-летний португалец вместе с «Манчестер Сити» стал трехкратным чемпионом Англии (в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23), чемпионом Италии в составе «Ювентуса» (2018/19), чемпионом Германии вместе с «Баварией» (2022/23) и чемпионом Испании в составе «Барселоны» (2025/26). Также на его счету победа в чемпионате Португалии вместе с «Бенфикой» (2013/14).

Канселу играет за «Барселону» на правах аренды из «Аль-Хиляля». Он перешел в испанскую команду в январе 2026 года, его арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 в 20 матчах за испанцев защитник забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Жоау Канселу
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
2
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
3
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
4
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
5
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
6
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
7
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
9
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
19
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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