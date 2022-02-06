Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Это больше, чем просто победа, из-за того, с кем мы играли, того, что трибуны были полны, — приводит слова Пике пресс-службе каталонского клуба Diario Sport. — Идеальный день. Мы играли хорошо, но были отрезки, когда «Атлетико» оказывало на нас давление. Но если говорить об игре в целом, «Барселона» была сильнее и заслужила три очка».

Защитник отметил, что каталонцы полностью контролировали игру в первом тайме, владели мячом и создавали моменты.

«Барселона» могла вести к перерыву крупнее, чем 3:1. После удаления Алвеса мы немного занервничали, но в целом мы продолжаем становиться увереннее и расти, это очень важно», — сказал он.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 36 баллами располагается на пятой позиции.