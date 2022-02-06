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Пике: «Я ушел из сборной Испании, но не хотел закрывать эту дверь до конца»

Жерар Пике не исключил возможность возвращения в сборную Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении в сборную Испании перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Да, я ушел из сборной Испании, но не хотел закрывать эту дверь до конца, — приводит слова Пике Marca. — С вероятностью 99% я не вернусь в сборную Испании. Но про 100% я бы говорить не стал».

35-летний защитник выступал за сборную Испании с 2009 по 2018 год. В составе национальной команде он выиграл чемпионат мира — 2010 и чемпионат Европы — 2012.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/en/world-cup/2022/02/06/61ffec7646163fb1328b45cf.html

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Барселона 4
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ТБ 2.0

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X2

17%

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Обе забьют - да

11%

1.86
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Милан 2
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 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
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 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
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 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
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 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
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 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
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 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
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 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
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