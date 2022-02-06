Пике: «Я ушел из сборной Испании, но не хотел закрывать эту дверь до конца»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении в сборную Испании перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Да, я ушел из сборной Испании, но не хотел закрывать эту дверь до конца, — приводит слова Пике Marca. — С вероятностью 99% я не вернусь в сборную Испании. Но про 100% я бы говорить не стал».

35-летний защитник выступал за сборную Испании с 2009 по 2018 год. В составе национальной команде он выиграл чемпионат мира — 2010 и чемпионат Европы — 2012.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.