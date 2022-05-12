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12 мая, 23:58

Пике: «Для меня Месси — лучший футболист в истории. Для болельщиков «Барселоны» он был как бог»

Пике назвал Месси лучшим футболистов в истории
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистов в истории.

«Во времена Хосепа Гвардиолы Лионель Месси с отрывом был важнейшим игроком «Барселоны», — приводит слова Пике The Overpap. — Я всегда говорил, что Лионель нужен, чтобы брать трофеи. Но для этого нужна и хорошая команда. Сейчас не как в 80-е, невозможно брать кубки в одиночку. Он был ключевым игроком той команды, у него была главная роль. Для меня Месси — лучший футболист в истории».

Также защитник прокомментировал переход 34-летнего аргентинца в «ПСЖ».

«Было бы здорово, если бы Лионель остался в «Барселоне» до конца карьеры. Но я могу понять, что случилось. Из-за предыдущего президента и его методов управления у клуба были огромные экономические проблемы. Но все-таки подобные вещи случаются. Иногда ты принимаешь решение. Для болельщиков «Барселоны» он был как бог», — сказал он.

Месси перешел из «Барселоны» в парижский клуб 10 августа 2021 года. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил девять голов и отдал 13 передач в 32 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JWQyhj4i11Q&ab_channel=TheOverlap
Жерар Пике
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
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 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
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 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
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 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
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 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
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 - : -
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Бетис – Гранада
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15.05 19:30
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 - : -
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