Защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистов в истории.

«Во времена Хосепа Гвардиолы Лионель Месси с отрывом был важнейшим игроком «Барселоны», — приводит слова Пике The Overpap. — Я всегда говорил, что Лионель нужен, чтобы брать трофеи. Но для этого нужна и хорошая команда. Сейчас не как в 80-е, невозможно брать кубки в одиночку. Он был ключевым игроком той команды, у него была главная роль. Для меня Месси — лучший футболист в истории».

Также защитник прокомментировал переход 34-летнего аргентинца в «ПСЖ».

«Было бы здорово, если бы Лионель остался в «Барселоне» до конца карьеры. Но я могу понять, что случилось. Из-за предыдущего президента и его методов управления у клуба были огромные экономические проблемы. Но все-таки подобные вещи случаются. Иногда ты принимаешь решение. Для болельщиков «Барселоны» он был как бог», — сказал он.

Месси перешел из «Барселоны» в парижский клуб 10 августа 2021 года. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил девять голов и отдал 13 передач в 32 матчах во всех турнирах.