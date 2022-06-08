Пике и Шакира вместе посетили бейсбольный матч их сына, несмотря на расставание

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира вместе посетили бейсбольный матч их сына, сообщает Daily Star.

Напомним, что 4 июня Шакира объявила о расставании с Пике после 11 лет совместной жизни.

По информации источника, пара присутствовала на матче их восьмилетнего сына Милана на бейсбольном турнире в Чехии в минувшие выходные.

Отмечается, что певица счастливо улыбалась и общалась с группой детей, а защитник после окончания матча шел с опущенной головой.

Также у Пике и Шакиры есть семилетняя дочь Саша.