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Сегодня, 10:44

Пике и Шакира вместе посетили бейсбольный матч их сына, несмотря на расставание

Карен Саркисян
Корреспондент
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Шакира и Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира вместе посетили бейсбольный матч их сына, сообщает Daily Star.

Напомним, что 4 июня Шакира объявила о расставании с Пике после 11 лет совместной жизни.

По информации источника, пара присутствовала на матче их восьмилетнего сына Милана на бейсбольном турнире в Чехии в минувшие выходные.

Отмечается, что певица счастливо улыбалась и общалась с группой детей, а защитник после окончания матча шел с опущенной головой.

Также у Пике и Шакиры есть семилетняя дочь Саша.

Жерар Пике и&nbsp;Шакира. Подробности расставания и личной жизни Пике и Шакиры: «Постоянные измены и нежелание жениться»
Жерар Пике
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Карим Бензема

Реал

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