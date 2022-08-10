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Сегодня, 12:36

Пике был готов бесплатно играть за «Барселону» в этом сезоне, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике был готов бесплатно играть за каталонский клуб в этом сезоне, чтобы помочь сине-гранатовым зарегистрировать новых игроков, сообщает AS.

По информации источника, 35-летний испанец понимает, что является пятым центральным защитником в «Барселоне», но не хочет сдаваться. Он убежден, что станет важным игроком для каталонцев в нынешнем сезоне.

Отмечается, что защитник на ужине с президентом клуба Жоаном Лапортой предложил играть за каталонцев бесплатно, но ему отказали.

При этом новая зарплата Пике будет такой, чтобы «блауграна» смогла зарегистрировать новичков.

В прошедшем сезоне Пике забил 3 мяча в 39 матчах за каталонцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/pique-se-ofrecio-a-jugar-gratis-n/
Жерар Пике
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ФК Барселона
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