Пике был готов бесплатно играть за «Барселону» в этом сезоне, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был готов бесплатно играть за каталонский клуб в этом сезоне, чтобы помочь сине-гранатовым зарегистрировать новых игроков, сообщает AS.

По информации источника, 35-летний испанец понимает, что является пятым центральным защитником в «Барселоне», но не хочет сдаваться. Он убежден, что станет важным игроком для каталонцев в нынешнем сезоне.

Отмечается, что защитник на ужине с президентом клуба Жоаном Лапортой предложил играть за каталонцев бесплатно, но ему отказали.

При этом новая зарплата Пике будет такой, чтобы «блауграна» смогла зарегистрировать новичков.