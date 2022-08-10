Пике был готов бесплатно играть за «Барселону» в этом сезоне, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков
Защитник «Барселоны» Жерар Пике был готов бесплатно играть за каталонский клуб в этом сезоне, чтобы помочь сине-гранатовым зарегистрировать новых игроков, сообщает AS.
По информации источника, 35-летний испанец понимает, что является пятым центральным защитником в «Барселоне», но не хочет сдаваться. Он убежден, что станет важным игроком для каталонцев в нынешнем сезоне.
Отмечается, что защитник на ужине с президентом клуба Жоаном Лапортой предложил играть за каталонцев бесплатно, но ему отказали.
При этом новая зарплата Пике будет такой, чтобы «блауграна» смогла зарегистрировать новичков.
В прошедшем сезоне Пике забил 3 мяча в 39 матчах за каталонцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
Новости