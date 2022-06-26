Защитник «Барселоны» Юмтити может продолжить карьеру в «Жироне»
«Жирона» интересуется защитником «Барселоны» Самюэлем Юмтити, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, жирондинцы хотят подписать 28-летнего француза, который с большой долей вероятности сменит клуб этим летом.
Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Марсель», «Ницца», «Лион», «Фиорентина» и «Рома».
В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие лишь в одном матче «Барселоны»: он полностью провел игру 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.
«Жирона» в прошлом сезоне вернулась в первый по силе дивизион чемпионата Испании, выиграв у «Тенерифе» со счетом 3:1 по сумме двух матчей в финале стыковых матчей за повышение из сегунды в ла лигу.
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15
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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