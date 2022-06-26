Защитник «Барселоны» Юмтити может продолжить карьеру в «Жироне»

«Жирона» интересуется защитником «Барселоны» Самюэлем Юмтити, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, жирондинцы хотят подписать 28-летнего француза, который с большой долей вероятности сменит клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Марсель», «Ницца», «Лион», «Фиорентина» и «Рома».

В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие лишь в одном матче «Барселоны»: он полностью провел игру 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.

«Жирона» в прошлом сезоне вернулась в первый по силе дивизион чемпионата Испании, выиграв у «Тенерифе» со счетом 3:1 по сумме двух матчей в финале стыковых матчей за повышение из сегунды в ла лигу.