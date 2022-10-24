Защитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1). У футболиста диагностирован вывих плеча, сообщает AS.

Испанец выбыл из строя минимум на месяц.

В текущем сезоне 30-летний защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.