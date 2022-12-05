Защитник «Барселоны» Серхи Роберто восстановился после травмы

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто восстановился после травмы плеча, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Футболист возобновил тренировки в основной группе.

Тем временем защитник Рональд Араухо, вернувшийся в расположение клуба из сборной Уругвая, и полузащитник Франк Кессье занимались по индивидуальной программе.

Свой ближайший матч «Барселона» проведет 31 декабря, когда примет на своем поле «Эспаньол» в матче 15-го тура чемпионата Испании.