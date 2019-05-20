Защитник "Барселоны" Семеду выписан из больницы

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду выписался из больницы в Бильбао и в ближайшее время присоединится к команде, сообщает пресс-служба каталонцев. 25-летний португалец получил травму головы в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром"(2:2) и был заменен в перерыве встречи.

Медицинский штаб "Барселоны" оценит состояние 25-летнего португальского футболиста и назначит его соответствующие рекомендации.

В текущем сезоне Семеду провел 45 матчей за "Барселону", забил один гол и отдал три голевые передачи.

Семеду ночь проведет в больнице