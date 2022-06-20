Умтити может уйти из «Барселоны» в «Жирону»

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перейти в «Жирону», информирует L'еquipe. Каталонский клуб продлил с футболистом до конца 2026 года и урезал заработную плату французу.

Президент совета директоров «Жироны» Пере Гвардиола — брат главного тренера «Манчестер Сити» Пепа — сообщил, что клуб не исключает возможности подписания 28-летнего Умтити.

В прошедшем сезоне защитник сборной Франции провел один матч за «Барселону». За последние три сезона защитник провел 35 матчей за клуб во всех турнирах.