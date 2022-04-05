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Сегодня, 19:37

Араухо продлит контракт с «Барселоной» в ближайшее время

Защитник «Барселоны» Араухо продлит контракт с каталонским клубом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлит контракт с каталонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, сегодня, 5 апреля, агент 23-летнего уругвайца провел переговоры с руководителем «Барселоны» Матеу Алемани.

Переговоры прошли успешно. Защитник подпишет новое соглашение с каталонским клубом в ближайшее время.

Отмечается, что вопросы остались лишь по сроку контракта. Вероятно, что новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 34 матчах за «Барселону». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1511382057112461313
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