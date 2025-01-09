Защитник «Барселоны» Мартинес считает несправедливым срок дисквалификации Винисиуса

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес остался недоволен скроком дисквалификации нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мне это кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на 4 матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах», — цитирует Мартинеса Barca Universal.

В 12-м туре ла лиги 24-летнего нападающего удалили в матче против «Валенсии» (2:1). Винисиус толкнул голкипера соперника Столе Димитриевски, после того как тот коснулся его головы. Помимо пропуска двух матчей, бразилец обязан выплатить штраф в размере 600 евро.