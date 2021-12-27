Защитник «Барселоны» Лангле сдал положительный тест на коронавирус
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле после недельного отпуска сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RMC Sport.
По информации источника, во вторник у каталонского клуба должны возобновиться тренировки и это единственный положительный результат.
Таким образом, 26-летний защитник не сможет принять участие в первом матче «Барселоны» в 2022 году против «Мальорки», который должен пройти 2 января.
В сезоне-2021/22 Лангле сыграл 13 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
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Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/liga/barca-positif-au-covid-lenglet-va-manquer-la-reprise_AV-202112270272.html
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