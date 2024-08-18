Защитник «Барселоны» Кубарси сравнил Флика и Хави

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился мнением о Ханси Флике и Хави Эрнандесе.

«Сравнения Флика и Хави? Оба намерены играть в атакующий футбол, у них очень высокие требования. Думаю, они во многом похожи», — цитирует игрока BarcaTimes.

17 августа каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1) в первом туре ла лиги. В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с клубом «Атлетик».