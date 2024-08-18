Защитник «Барселоны» Кубарси сравнил Флика и Хави
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился мнением о Ханси Флике и Хави Эрнандесе.
«Сравнения Флика и Хави? Оба намерены играть в атакующий футбол, у них очень высокие требования. Думаю, они во многом похожи», — цитирует игрока BarcaTimes.
17 августа каталонцы обыграли «Валенсию» (2:1) в первом туре ла лиги. В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с клубом «Атлетик».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|2 : 2
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|1 : 1
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|1 : 2
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Хесус Васкес
Валенсия
|1
|0
|1
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