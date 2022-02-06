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Сегодня, 22:10

Алвес — об удалении в матче с «Атлетико»: «Слишком суровое решение. Мне некуда было опустить ногу»

Защитник «Барселоны» Алвес отреагировал на свое удаление в матче с «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал свое удаление в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2).

«Слишком суровое решение, — приводит слова Алвеса Movistar. — Мне некуда было опустить ногу. Я сразу забеспокоился, что причинил боль Карраско».

На 69-й минуте встречи Алвес сзади наступил на правую голень нападающему «Атлетико» Яннику Феррейре Карраско. Главный арбитр игры Хесус Хиль Мансано, посмотрев видеоповтор, принял решение показать защитнику красную карточку.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 36 баллами располагается на пятой позиции.

Источник: https://twitter.com/movistarfutbol/status/1490388128464609281
Дани Алвес
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 - : -
6.02 23:00
Реал – Гранада
 - : -
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Бетис

 12
Винисиус Жуниор

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Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
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Карим Бензема

Реал

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И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

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