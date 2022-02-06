Защитник «Барселоны» Алвес отреагировал на свое удаление в матче с «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал свое удаление в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2).

«Слишком суровое решение, — приводит слова Алвеса Movistar. — Мне некуда было опустить ногу. Я сразу забеспокоился, что причинил боль Карраско».

На 69-й минуте встречи Алвес сзади наступил на правую голень нападающему «Атлетико» Яннику Феррейре Карраско. Главный арбитр игры Хесус Хиль Мансано, посмотрев видеоповтор, принял решение показать защитнику красную карточку.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 36 баллами располагается на пятой позиции.