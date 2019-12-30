Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Милан»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может перейти в «Милан», информирует La Gazzetta dello Sport. Стороны в настоящее время ведут переговоры и близки к соглашению.

19-летний Тодибо может перейти в итальянский клуб на правах аренды с обязательством последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Тодибо перешел в «Барселону» в начале года из «Тулузы». В этом сезоне он провел два матча в чемпионате Испании и один — в Лиге чемпионов.