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Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Милан»

14:14
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может перейти в «Милан», информирует La Gazzetta dello Sport. Стороны в настоящее время ведут переговоры и близки к соглашению.

19-летний Тодибо может перейти в итальянский клуб на правах аренды с обязательством последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Тодибо перешел в «Барселону» в начале года из «Тулузы». В этом сезоне он провел два матча в чемпионате Испании и один — в Лиге чемпионов.

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