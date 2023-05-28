Защитник «Барселоны» Бальде выбыл на 6-7 недель из-за травмы

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде пропустит от 6 до 7 недель, сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что у 19-летнего испанца частичный разрыв связки правой лодыжки.

Защитник получил повреждение в матче 37-го тура ла лиги против «Мальорки». Бальде был заменен на 17-й минуте.

В этом сезоне Бальде сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.