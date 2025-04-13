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13 апреля, 15:45

Защитник «Барселоны» Бальде получил травму

Алина Савинова
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У защитника «Барселоны» Алехандро Бальде диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

21-летний футболист получил повреждение в матче 31-го тура ла лиги с «Леганесом» (1:0), который прошел 12 апреля.

Отмечается, что дата возвращения Бальде будет определена позднее, в зависимости от того, как будет протекать восстановление защитника.

В этом сезоне Бальде провел за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 результативными передачами.

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 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 31 10 9 12 31-28 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
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 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
15
 Эспаньол 30 9 8 13 33-40 35
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 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
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 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
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 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
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