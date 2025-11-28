Защитник «Барселоны» Араухо не сыграет с «Алавесом» из-за кишечной инфекции

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что уругвайский защитник Рональд Араухо не примет участия в матче 14-го тура Ла лиги с «Алавесом».

«У Араухо кишечная инфекция. Сегодня и завтра он недоступен. В эмоциональном плане нам всем тяжело. Поражение от «Челси» далось непросто. Мы думали, что можем победить. Нужно сохранять оптимизм перед следующим матчем», — приводит слова Флика испанское издание As.

Ранее сообщалось, что уругваец сильно переживает из-за удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3).

Матч «Барселона» — «Алавес» пройдет 29 ноября в Барселоне на «Камп Ноу» и начнется в 18:15 по московскому времени.