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Защитник «Барселоны» Араухо может уйти в аренду в «Ювентус»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может на правах аренды перейти в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний уругваец уже дал согласие на переход, чтобы получать больше игровой практики. «Барселона» пока не приняла предложение туринцев, но может согласиться из-за высокой зарплаты защитника.

Араухо перешел в «Барселону» в 2018 году. В текущем сезоне из-за повреждения он провел всего один матч за каталонцев в Кубке Испании, отметившись одной голевой передачей.

Стоимость Араухо оценивается на портале Transfermarkt в 55 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной рассчитан до лета 2026 года.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Барселона
ФК Ювентус
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2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
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 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
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