Защитник «Барселоны» Араухо, которого увезли с поля на машине скорой помощи, пришел в сознание

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не смог доиграть матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Во втором тайме 23-летний уругваец столкнулся головами с партнером по команде Гави, после чего рухнул на газон. Ему потребовалась помощь врачей.

Как передает Mundo Deportivo, игрок после оказания первой помощи понемногу стал приходить в сознание. Однако, когда его грузили в машину скорой помощи, у него во рту была трубка для обеспечения дыхания.

По информации источника, Араухо предстоит провести некоторое время в больнице для сдачи анализов. Он будет оставаться под наблюдением врачей.

После госпитализации Араухо, игра продолжилась. Вместо него на поле вышел Клеман Лангле.