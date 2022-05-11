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Защитник «Барселоны» Араухо, которого увезли с поля на машине скорой помощи, пришел в сознание

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 мая. «Барселона» — «Сельта». Рональда Араухо увезли с поля на скорой помощи.
Фото AFP

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не смог доиграть матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Во втором тайме 23-летний уругваец столкнулся головами с партнером по команде Гави, после чего рухнул на газон. Ему потребовалась помощь врачей.

Травма игрока &laquo;Барселоны&raquo;. Араухо столкнулся головами с партнером по команде. С поля его увезла машина скорой помощи

Как передает Mundo Deportivo, игрок после оказания первой помощи понемногу стал приходить в сознание. Однако, когда его грузили в машину скорой помощи, у него во рту была трубка для обеспечения дыхания.

По информации источника, Араухо предстоит провести некоторое время в больнице для сдачи анализов. Он будет оставаться под наблюдением врачей.

После госпитализации Араухо, игра продолжилась. Вместо него на поле вышел Клеман Лангле.

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Араухо столкнулся головами с партнером по команде. С поля его увезла машина скорой помощи
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