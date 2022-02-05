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Защитник «Аякса» Тальяфико разочарован из-за сорвавшегося перехода в «Барселону»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рассказал о своем разочаровании из-за сорвавшегося перехода в «Барселону» в конце января.

«Я выступаю за «Аякс» уже много лет и всегда делал все, что от меня требовали, выходил играть с травмами. Меня расстраивает, что меня не отпустили, когда у меня появился отличный шанс. Я понимаю, что ситуация непростая, но в конце концов страдаю и я, и команда. Я не могу достичь того, чего хочу, а клуб будет страдать из-за того, что удерживает меня.

У «Аякса» есть свои причины так поступать, но это неправильно. Нельзя упускать такие шансы, как с «Барселоной», для меня это была мечта, а в «Аяксе» никто мне не помог осуществить эту мечту», — сказал в интервью AS Тальяфико.

Тальяфико выступает за «Аякс» с января 2018 года, в нынешнем сезоне он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за команду. В январе 29-летний аргентинец мог перейти в «Барселону», но сделка сорвалась. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Источник: https://argentina.as.com/argentina/2022/02/04/futbol/1643971749_356161.html

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
ФК Аякс
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
15
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
16
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 - : -
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 - : -
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 - : -
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 - : -
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
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