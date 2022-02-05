Защитник «Аякса» Тальяфико разочарован из-за сорвавшегося перехода в «Барселону»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рассказал о своем разочаровании из-за сорвавшегося перехода в «Барселону» в конце января.

«Я выступаю за «Аякс» уже много лет и всегда делал все, что от меня требовали, выходил играть с травмами. Меня расстраивает, что меня не отпустили, когда у меня появился отличный шанс. Я понимаю, что ситуация непростая, но в конце концов страдаю и я, и команда. Я не могу достичь того, чего хочу, а клуб будет страдать из-за того, что удерживает меня.



У «Аякса» есть свои причины так поступать, но это неправильно. Нельзя упускать такие шансы, как с «Барселоной», для меня это была мечта, а в «Аяксе» никто мне не помог осуществить эту мечту», — сказал в интервью AS Тальяфико.

Тальяфико выступает за «Аякс» с января 2018 года, в нынешнем сезоне он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за команду. В январе 29-летний аргентинец мог перейти в «Барселону», но сделка сорвалась. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.