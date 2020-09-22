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Защитник «Атлетико» Хосе Хименес заболел коронавирусом

15:17
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Защитник «Атлетико» Хосе Хименес сдал положительный тест на коронавирус. Уругваец уже изолирован от других членов команды, сообщает сайт клуба из Мадрида.

Мадридский клуб отменил утреннюю тренировку в рамках предосторожности. «Атлетико» не получил все результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, что ранее коронавирус в команде был выявлен у главного тренера Диего Симеоне, а также у Диего Косты и Сальваторе Арьяса.

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