Защитник «Атлетико» Хосе Хименес заболел коронавирусом

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес сдал положительный тест на коронавирус. Уругваец уже изолирован от других членов команды, сообщает сайт клуба из Мадрида.

Мадридский клуб отменил утреннюю тренировку в рамках предосторожности. «Атлетико» не получил все результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, что ранее коронавирус в команде был выявлен у главного тренера Диего Симеоне, а также у Диего Косты и Сальваторе Арьяса.