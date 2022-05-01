Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес прокомментировал возможный чемпионский коридор для мадридского «Реала».

«Чемпионский коридор для «Реала» на «Ванда Метрополитано»? Я поздравляю их с титулом, они заслужили его. Но мы уважаем своих фанатов», — цитирует Хименеса Marca.

В матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге.

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 61 очко.