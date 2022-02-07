Защитник «Атлетико» Васс получил травму связок колена в матча с «Барселоной»
Защитник «Атлетико» Даниэль Васс получил травму связок колена
Защитник «Атлетико» Даниэль Васс получил травму в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:4).
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 32-летний датчанин прошел обследование, которое выявило у него повреждение связок колена.
Встреча против «Барселоны» стал для Васса первым в составе «Атлетико». Защитник перешел в мадридский клуб из «Валенсии» 27 января.
После 23 туров ла лиги «Атлетико» набрало 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
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|25
|
16
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|5
|9
|9
|26-34
|24
|
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|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|3 : 1
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|2 : 1
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|2 : 0
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|0 : 0
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|4 : 2
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|0 : 2
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|1 : 0
|7.02
|23:00
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Атлетик – Эспаньол
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Хуан Мигель Хуанми
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Винисиус Жуниор
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Оскар Трехо
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Карим Бензема
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Иньиго Мартинес
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|3
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