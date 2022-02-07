Защитник «Атлетико» Васс получил травму связок колена в матча с «Барселоной»

Защитник «Атлетико» Даниэль Васс получил травму в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:4).

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 32-летний датчанин прошел обследование, которое выявило у него повреждение связок колена.

Встреча против «Барселоны» стал для Васса первым в составе «Атлетико». Защитник перешел в мадридский клуб из «Валенсии» 27 января.

После 23 туров ла лиги «Атлетико» набрало 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.