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Сегодня, 19:00

Защитник «Атлетико» Васс получил травму связок колена в матча с «Барселоной»

Защитник «Атлетико» Даниэль Васс получил травму связок колена
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Атлетико» Даниэль Васс получил травму в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:4).

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 32-летний датчанин прошел обследование, которое выявило у него повреждение связок колена.

Встреча против «Барселоны» стал для Васса первым в составе «Атлетико». Защитник перешел в мадридский клуб из «Валенсии» 27 января.

После 23 туров ла лиги «Атлетико» набрало 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.atleticodemadrid.com/noticias/wass-sufre-un-esguince-grado-ii-del-ligamento-lateral-interno-de-la-rodilla-derecha
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2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
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 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
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 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
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 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
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 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
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 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
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 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
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4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
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 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
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5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 0 : 2
6.02 23:00
Реал – Гранада
 1 : 0
7.02 23:00
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Реал

 17
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Бетис

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Винисиус Жуниор

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Реал

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П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

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Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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