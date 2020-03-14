Защитник «Атлетика» занялся велоспортом во время паузы в ла лиге

Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес во время паузы в чемпионате Испании покатался на велосипеде. В Twitter он опубликовал свое фото в снаряжении для велоспорта.

— Немного спорта. А теперь домой, — говорится в сообщении.

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Deporte bixkat... Eta on etxea!

Un poco de deporte... Y ahora a casa! pic.twitter.com/BK2QNT8Zyn — I?igo Martinez (@InigoMartinez) March 14, 2020

Ранее из-за распространения коронавируса чемпионат Испании был приостановлен как минимум на два тура. 28-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за «Атлетик» и сделал три результативные передачи.