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Защитник «Атлетика» занялся велоспортом во время паузы в ла лиге

13:28
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Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес во время паузы в чемпионате Испании покатался на велосипеде. В Twitter он опубликовал свое фото в снаряжении для велоспорта.

— Немного спорта. А теперь домой, — говорится в сообщении.

Ранее из-за распространения коронавируса чемпионат Испании был приостановлен как минимум на два тура. 28-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч за «Атлетик» и сделал три результативные передачи.

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