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29 декабря 2025, 19:24

Защитник Араухо возобновил тренировки с «Барселоной»

Сергей Ярошенко

Защитник Рональд Араухо возобновил тренировки с «Барселоной».

26-летний уругваец прибыл на базу, где пройдет открытое занятие. Отмечается, что игрок планирует поблагодарить болельщиков каталонского клуба за поддержку.

В начале декабря Араухо обратился к клубу с просьбой об отпуске после эмоционально сложного удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3). По информации СМИ, защитник отправился в Иерусалим в короткую поездку, чтобы получить духовную помощь.

Рональд Араухо.«Барселона» дала Араухо бессрочный отпуск из-за депрессии. У защитника ментальные проблемы после удаления в матче с «Челси»

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Футбол
ФК Барселона
Рональд Араухо
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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