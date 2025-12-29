Защитник Араухо возобновил тренировки с «Барселоной»
Защитник Рональд Араухо возобновил тренировки с «Барселоной».
26-летний уругваец прибыл на базу, где пройдет открытое занятие. Отмечается, что игрок планирует поблагодарить болельщиков каталонского клуба за поддержку.
В начале декабря Араухо обратился к клубу с просьбой об отпуске после эмоционально сложного удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3). По информации СМИ, защитник отправился в Иерусалим в короткую поездку, чтобы получить духовную помощь.
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|0
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15
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|0
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16
|Леванте
|0
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|Осасуна
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
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|0
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19
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|Барселона – Атлетик
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|Депортиво – Эльче
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|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
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|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
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