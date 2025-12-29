Защитник Араухо возобновил тренировки с «Барселоной»

Защитник Рональд Араухо возобновил тренировки с «Барселоной».

26-летний уругваец прибыл на базу, где пройдет открытое занятие. Отмечается, что игрок планирует поблагодарить болельщиков каталонского клуба за поддержку.

В начале декабря Араухо обратился к клубу с просьбой об отпуске после эмоционально сложного удаления в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3). По информации СМИ, защитник отправился в Иерусалим в короткую поездку, чтобы получить духовную помощь.