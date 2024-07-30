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Сегодня, 15:23

Захаряна прооперируют в Барселоне на следующей неделе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, Геннадий Голубин рассказал «СЭ», когда россиянин будет прооперирован.

«Приняли решение об операции, чтобы не было хронической травмы. Прооперируют на следующей неделе. Вернется как новый. Операция пройдет в Барселоне. К сожалению, это одна из составляющих жизни профессиональных футболистов. Все бывает. Самое главное, что сделают операцию и больше рецидивов не будет», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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