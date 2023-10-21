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Сегодня, 13:59

Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Мальоркой»

Сергей Разин
корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Стал известен состав «Реал Сосьедад» на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

Российский полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе. На счету 20-летнего футболиста 4 матча в ла лиге.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Субельдия, Пачеко, Муньос, Мендес, Субименди, Мерино, Захарян, Фернандес, Ойярсабаль.

Запасные: Фрага, Марреро, Барренечеа, Чо, Кубо, Оласагасти, Траоре, Садик, Туррьентес, Ле Норман, Де Сарате, Магуназелая.

Матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка» пройдет сегодня и начнется в 15:00 мск.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Мальорка
Арсен Захарян
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
4
8
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«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прямая трансляция матча ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
9
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
12
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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38 тур
20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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