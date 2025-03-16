Захарян выбыл из строя на несколько недель из-за травмы бедра
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит несколько недель из-за повреждения мышц бедра, сообщает пресс-служба испанского клуба.
«Медицинское обследование показало, что у него рецидив травмы четырехглавой мышцы. Он будет отсутствовать несколько недель. Следующая информация будет о том, когда он снова начнет работать с командой», — цитирует пресс-службу «Реал Сосьедад» ТАСС.
В нынешнем сезоне Захарян провел всего 4 матча во всех турнирах из-за травм, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей последней встрече с «Леганесом» (3:0) 23 февраля 21-летний хавбек поразил ворота соперника и получил травму.
Источник: ТАСС
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