Захарян выбыл из строя на несколько недель из-за травмы бедра

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит несколько недель из-за повреждения мышц бедра, сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Медицинское обследование показало, что у него рецидив травмы четырехглавой мышцы. Он будет отсутствовать несколько недель. Следующая информация будет о том, когда он снова начнет работать с командой», — цитирует пресс-службу «Реал Сосьедад» ТАСС.

В нынешнем сезоне Захарян провел всего 4 матча во всех турнирах из-за травм, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей последней встрече с «Леганесом» (3:0) 23 февраля 21-летний хавбек поразил ворота соперника и получил травму.