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16 марта 2025, 12:44

Захарян выбыл из строя на несколько недель из-за травмы бедра

Даниил Аршавский

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит несколько недель из-за повреждения мышц бедра, сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Медицинское обследование показало, что у него рецидив травмы четырехглавой мышцы. Он будет отсутствовать несколько недель. Следующая информация будет о том, когда он снова начнет работать с командой», — цитирует пресс-службу «Реал Сосьедад» ТАСС.

В нынешнем сезоне Захарян провел всего 4 матча во всех турнирах из-за травм, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей последней встрече с «Леганесом» (3:0) 23 февраля 21-летний хавбек поразил ворота соперника и получил травму.

Источник: ТАСС
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Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
травма
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4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
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 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
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